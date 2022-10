Secondo quanto riferito da The Information, il colosso Apple avrebbe richiesto ai suoi fornitori di “fermare immediatamente la produzione” del nuovo iPhone 14 Plus.

Il colosso vorrebbe infatti valutare al meglio la domanda che sarebbe ben al di sotto delle aspettative iniziali. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Apple ferma momentaneamente la produzione di iPhone 14 Plus

Il nuovo iPhone 14 Plus è stato annunciato da Apple all’inizio di settembre come parte della nuova gamma di iPhone ma è arrivato sul mercato circa un mese dopo iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max (QUI la recensione) e iPhone 14. Questa versione Plus ha preso il posto della versione “mini” che, a sua volta, non aveva mai ottenuto risultati di vendita soddisfacenti per Apple.

Sia l’aumento del costo della vita che l’indebolimento dell’economia globale potrebbero essere i fattori determinati dello scarso interesse mostrato per questo iPhone 14 Plus, considerando anche che sul mercato statunitense la differenza di prezzo con un iPhone 14 Pro è di appena 100 dollari. In Europa, invece, la differenza di prezzo tra iPhone 14 Plus e iPhone 14 Pro è leggermente più marcata, 1179 euro contro 1339 euro.

Nonostante questi segnali di scarso interesse verso il modello Plus, tuttavia, secondo The Information non ci sarebbe l’intenzione da parte di Apple di accantonarlo così come fatto per il mini per cui sarebbe comunque in programma un iPhone 15 Plus il prossimo anno.