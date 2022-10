Android Auto: aggiornamento alla versione 8.3 con tantissimi cambiamenti

Il nuovo programma di aggiornamento che riguarda Android Auto, porta delle ottimizzazioni che potranno garantire il miglioramento delle prestazioni ma anche tante funzionalità muove. Durante le ultime ore si sta parlando della nuova versione stabile per quanto riguarda Android Auto 8.3.

Questa versione dovrebbe essere in fase di rilascio, con diverse novità attese che però non sono state ancora ufficializzate. Secondo quanto riportato infatti tantissimi utenti sono rimasti delusi dal mancato arrivo della celebre funzione tanto attesa che prende il nome di CoolWalk, la quale rappresenta la nuova interfaccia che rivoluzionerà Android Auto.

Android auto riporta un nuovo aggiornamento: è arrivata la nuova versione 8.3 ma a quanto pare la funzione Coolwalk non è ancora ufficiale

Durante le ultime ore sono arrivate diverse segnalazioni che riguardano proprio il rilascio ufficiale da parte della nuova release Android Auto 8.3. La versione stabile è giunta quindi nella disponibilità degli utenti dopo un periodo di beta pubblica. La stessa beta è riuscita a superare senza problemi la fase di test permettendo quindi a tutti di poter beneficiare della versione ufficiale.

Almeno per il momento, secondo quanto fanno notare gli utenti con le loro testimonianze dirette riguardo all’aggiornamento, non ci sarebbe un changelog completo. Non si sa quindi quali sono tutti i cambiamenti che questa versione comporterà, ma di sicuro l’update si andrà a concentrare soprattutto su alcune correzioni che vogliono eliminare bug migliorando anche le prestazioni dell’intero sistema. Nonostante le novità non siano tangibili, sembra che questo sia un ulteriore passo verso il miglioramento di Android auto proprio come promesso da Google.