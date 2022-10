La nuova gamma Xiaomi Redmi Note 12 è molto vicina al lancio secondo le ultime indiscrezioni di Mukul Sharma pubblicate sul proprio profilo Twitter.

Sharma ha infatti condiviso i preparativi di una piattaforma di e-commerce cinese in vista del via alle vendite. La scoperta ci dà modo di scoprire come si chiameranno i tre nuovi smartphone di Redmi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Redmi Note 12 stanno per arrivare

I nuovi dispositivi si chiameranno Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G e Redmi Note 12 Pro+ 5G. Di fatto quindi rispetto alla generazione attuale la struttura è invariata: rimane il suffisso 5G su tutti e tre i modelli, e c’è ancora una variante Pro Plus. Il marketing della casa cinese ha valutato quindi che almeno sul mercato interno i tempi non sono ancora maturi per dare per scontata la connettività 5G e tornare a nomi più minimal, e che non è stata trovata una denominazione migliore di Pro Plus, per la variante di punta.

I Redmi Note 12 non avranno tutti lo stesso prezzo di listino e con ogni probabilità nessuno costerà 9.999 yuan, che al cambio attuale sono più di 1.400 euro. Secondo alcune voci di fine settembre, Redmi potrebbe presentare i Note 12 a novembre e il modello di punta dovrebbe avere una ricarica rapida da record.

Qualcuno, basandosi su una certificazione dell’ente cinese 3C, ha ipotizzato che possa accettare potenze di ricarica in ingresso da 200-210 watt, pensate che Redmi Note 11 Pro+ 5G arriva a 120 W. In precedenza il product manager di Redmi ha detto che la gamma Note avrà un ciclo di aggiornamento semestrale. I Redmi Note 12 arriveranno prima in oriente e poi dalle nostre parti: i Note 11 sono disponibili in Italia dal 26 gennaio scorso.