WindTre non da tregua a Iliad e ogni mese si impegna al fine di invogliare i clienti del rivale a effettuare il trasferimento del numero per attivare una delle sue incredibili offerte low cost.

A meno di 9,00 euro al mese permette infatti di ricevere 150 GB di traffico dati per la navigazione attraverso la sua straordinaria WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay. L’offerta potrà essere attivata soltanto dai clienti che procederanno con la portabilità del numero da Iliad o MVNO.

Passa a WindTre da Iliad o MVNO e ricevi 150 GB!

L’offerta WindTre GO 150 Flash + Digital permette di ottenere ogni mese una quantità illimitati di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Il costo da sostenere per poter usufruire dei contenuti appena elencati è di soli 8,99 euro al mese. Il servizio Easy Pay permetterà di affrontare la spesa esclusivamente tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. I nuovi clienti, dunque, non dovranno effettuare alcuna ricarica periodica poiché la spesa sarà addebitata automaticamente sulla modalità di pagamento selezionata.

L’attivazione non potrà essere effettuata indistintamente da tutti i nuovi clienti. WindTre rivolge la sua tariffa low cost soltanto agli utenti provenienti da uno dei seguenti gestori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Accedendo al sito ufficiale del gestore ognuno avrà modo di acquistare la nuova SIM e richiedere la tariffa. Inoltre, sarà possibile conoscere tutti i dettagli dell’offerta e le ulteriori tariffe disponibili a partire da soli 7,99 euro al mese. I nuovi clienti, dunque, potranno selezionare l’opzione che ritengono più adeguata alle loro esigenze.