WindTRE, è follia con la GO Unlimited con giga illimitati: costa meno di 8 euro

Anche WindTRE infatti ha dovuto abbassare i prezzi mettendo all’interno delle sue offerte molti più contenuti rispetto al passato. Era questo l’unico modo per provare a sopravvivere ad un assalto che altrimenti avrebbe portato solo ad una disfatta senza precedenti. I gestori virtuali infatti dispongono di prezzi molto più bassi è proprio per questo motivo WindTRE vi si sarebbe adeguata.

L’obiettivo adesso è rendere disponibili delle offerte che possano portare via a questi particolari provider più utenti possibile. Il gestore dunque sta equipaggiando il suo sito ufficiale con delle proposte che non possono essere lasciate da parte, visti i prezzi ma soprattutto i contenuti offerti. Ricordiamo però che c’è una campagna in atto, la quale prevede per coloro che sono già clienti con la rete fissa una soluzione eccezionale. Durante le ultime ore sono arrivate delle conferme da parte del pubblico in merito ad alcuni SMS diretti o addirittura a delle chiamate da parte di WindTRE.

WindTRE Go Unlimited Star+: l’offerta migliore di sempre è ancora disponibile per tutti gli utenti già clienti

Riuscire ad avere un’offerta che possa soddisfare tutti i criteri di cui si ha bisogno è fondamentale. Ci pensa dunque questa volta un gestore esperto come WindTRE a venire in aiuto dei suoi già clienti con rete fissa. E’ stata infatti proposta a molti di loro la promozione GO Unlimited Star+, la quale consoli 7,99 € al mese offre davvero tutto.

Ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori in questa promozione, con 200 SMS verso tutti ma soprattutto con giga senza limiti. Ricordiamo che l’offerta è destinata a coloro che sono già clienti con la rete domestica.