L’operatore telefonico WindTre in questi giorni sta avvisando alcuni suoi utenti dell’imminente arrivo di nuovi aumenti sul prezzo di alcune offerte di rete fissa. L’operatore, in particolare, sta comunicando tutto ciò nelle fatture del mese di ottobre. Sembra che queste rimodulazioni entreranno in vigore a partire dal 1 dicembre 2022.

WindTre, stanno per arrivare nuovi aumenti su alcune offerte di rete fissa

In questi giorni alcuni utenti WindTre stanno ricevendo una comunicazione in fattura circa l’imminente arrivo di nuove rimodulazioni sulle offerte di rete fissa. In particolare, a partire dal mese di dicembre 2022 sarà applicato un aumento sul costo dell’invio della fattura cartacea di 1 euro.

Gli aumenti però non finiscono qui. Come comunicato, infatti, alcune offerte di linea fissa dell’operatore vedranno aumentare il proprio costo dai 2 euro ai 5,99 euro (ovvero 2 euro + IVA clienti business e 4,91 euro + IVA clienti business). Tuttavia, qualora l’offerta comprendesse una rateizzazione del router da 5,99 euro, l’operatore applicherà uno sconto in fattura di tale importo, però soltanto fino alla fine delle rate residue da pagare.

Per chi volesse risparmiare, ricordiamo che con l’operatore telefonico è possibile usufruire della fatturazione digitale. Come ricorda WindTre, infatti: “Ricordiamo che WINDTRE mette a disposizione dei Clienti il servizio e-Conto by Mail, per ricevere in modo puntuale e gratuito, la fattura non fiscale in formato elettronico direttamente nella casella di posta personale. Grazie al servizio gratuito di e-conto by mail, è possibile visualizzare e scaricare la fattura anche da smartphone o tablet eliminando l’inutile accumulo di carta contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente. Può attivare e-Conto by Mail, previa registrazione, da APP WINDTRE e su Area Clienti windtre.it, o contattando il Servizio Clienti 159”.