WhatsApp permette di spiare il partner con un trucco gratis: ecco come

Avete ancora paura che qualcuno possa spiare le vostre conversazioni su WhatsApp? Questa evenienza non si potrà mai più dal momento che le vecchie applicazioni che lo permettevano non sono più funzionanti. Esisterebbe per un altro metodo meno invasivo.

WhatsApp: con la nuova applicazione gratuita potete scoprire quando il vostro partner decide di connettersi e di uscire dalla chat

Non serviva altro che è una nuova applicazione in grado di spiare le persone su WhatsApp in maniera gratuita ma soprattutto legale al 100%. Proprio per questo motivo le Persone ora sono ritornate in allarme, come un tempo quando quelle applicazioni di terze parti consentivano di scoprire le conversazioni.

In realtà non si tratta delle conversazioni, ma solo dello stato attuale della persona che si sceglie di spiare. Esiste una nuova piattaforma di terze parti che comunica con WhatsApp, la quale prende ufficialmente il nome di Whats Tracker. Bastano infatti pochi secondi per scaricare dal web questa soluzione che vi consentirà di scoprire quando la persona che deciderete di monitorare sceglierà di entrare o di uscire da WhatsApp.

Una volta scaricata l’applicazione infatti non dovrete fare altro che scegliere le persone da monitorare ogni giorno. Si aprirà quindi un elenco come quello della rubrica, dove deciderete di selezionare una o più persone. In questo modo, ad ogni connessione e ad ogni disconnessione dell’utente da voi selezionato, vi arriverà una notifica istantanea direttamente sul telefono.

Alla fine della giornata poi avrete l’opportunità di accedere ad un report con tutti gli accessi e con tutte le disconnessione riportate.