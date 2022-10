TIM Wonder Five e Wonder SIX distruggono Vodafone con oltre 100GB gratis

Più gestori come TIM in passato Sono stati in grado di mettere le cose in chiaro dimostrando la loro grande superiorità rispetto alla concorrenza. Quest’ultima col passare del tempo si è ampliata sempre di più comportando tanti problemi a quei provider da sempre più blasonati. L’arrivo dei gestori virtuali, ormai diversi anni fa, a modificato completamente la scena spingendo i gestori più importanti a dover rivedere i propri piani ma soprattutto le proprie offerte mobili.

TIM lancia la sua nuova offerta Wonder SIX con tutto incluso insieme alla Wonder Five: ecco quanto costano e cosa offrono

Le promo di cui tutti parlano in relazione al mondo TIM, sono quelle più interessanti del momento. Secondo quanto riportato infatti in questo caso i risultati saranno eccezionali visti i prezzi che sono rispettivamente di 9,99 € al mese per sempre e 7,99 € al mese.

La prima promo è la TIM Wonder Six, promozione che al suo interno non manca di contenuti con minuti ed SMS senza limiti verso tutti, sia fisiche mobili. Inoltre ci sono anche 100 giga per la navigazione sul web ogni mese, i quali possono diventare senza limiti se siete già clienti con il telefono fisso di casa.

L’offerta che invece costa 7,99 € al mese per tutti è la TIM Wonder Five, soluzione che anche in questo caso permette di avere il meglio. Minuti ed SMS saranno senza limiti verso chiunque con la promozione che per 7,99 € al mese consente di avere 70 giga in 4G per la navigazione. In entrambe le promozioni tutti gli utenti dovranno sostenere il costo della scheda di 25 €, dei quali 20 finiranno sul traffico.