TikTok: le dirette diventano a numero chiuso per la difesa dei minori

Addio dirette, soprattutto se si hanno meno di 18 anni. L’app TikTok da qualche anno si è aggiudicata (anche grazie alla pandemia) il titolo di applicazione più scaricata al mondo. Ciò ha determinato però allo stesso tempo anche l’aumento dei rischi dovuti alla sicurezza. Cosa hanno deciso di fare dalla piattaforma? Sicuramente alzare i requisiti di età per le dirette streaming e applicare nuove restrizioni per le dirette “per soli adulti”.

TikTok: le dirette cambiano completamente

A partire dal 23 novembre 2022 non basterà più possedere un account TikTok per godere delle dirette streaming, ma si dovranno avere almeno 18 anni. Questo al fine di responsabilizzare maggiormente i content creator. Quindi le dirette per soli adulti arriveranno presto ma saranno limitate al pubblico maggiorenne.

Ma perché “dirette per adulti”? TikTok dà alcuni esempi per chiarire maggiormente le linee aziendali: potrebbero esserci dei tipi di comicità più adatti ai maggiori di 18 anni. “Oppure, se un host volesse raccontare un’esperienza di vita particolare potrebbe essere maggiormente se stesso sapendo che la conversazione è diretta soltanto agli adulti”. Insomma, l’obiettivo in ogni caso è uno: rendere le Live il più libere e naturali possibili, senza compromessi sulla sicurezza.

Per non farsi mancare nulla, TikTok aggiunge anche la funzione “Multi-Guest” diretta agli streamer e pensata per le Live con più ospiti. Questa possibilità è stata inserita ed è infatti possibile avere fino a cinque utenti collegati nello stesso momento come ospiti a una trasmissione in diretta. Infine, ci sarà un aggiornamento allo strumento di filtraggio delle parole chiave che servirà ai creator per limitare in maniera automatica i commenti ritenuti non appropriati.