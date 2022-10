A quanto pare Spotify molto presto avvierà le procedure per introdurre un nuovo piano di abbonamento mensile, il nome sarà Spotify Platinum ed introdurrà l’attesissimo livello di qualità dell’audio HiFi, la notizia arriva quasi per caso da un utente Reddit che ha raccontato la sua singolare esperienza.

Nel dettaglio questo utente aveva deciso di interrompere il proprio abbonamento Premium, una volta conclusa la procedura, come di consueto, Spotify ha sottoposto l’utente ad un sondaggio all’interno del quale è arrivata poi la sorpresa, l’app ha infatti poi mostrato in anteprima tra le alternative un nuovo livello di abbonamento che si potrà selezionare, teoricamente, già nei prossimi 30 giorni, e chiamato perlappunto Spotify Platinum.

Finalmente audio HiFi

Stando a quanto dichiarato e mostrato dallo screenshot caricato dall’utente, il nuovo abbonamento offrirà anche il promesso da tempo audio HiFi, senza dunque la minima perdita di qualità del suono, insieme ad alcuni altri vantaggi.

Oltre al famoso audio la nuova possibilità include: Studio Sound (probabilmente una forma di audio spaziale o surround proprietario), una modalità sintonizzatore per cuffie, e altre caratteristiche chiamate Audio Insights, Library Pro, Playlist Pro e l’accesso ai podcast di Spotify con pubblicità limitata.

Il dettaglio che scotta purtroppo non ci è stato mostrato, ovvero i dettagli del nuovo livello di qualità, al momento le migliori offerte in Italia sono di Tidal e Amazon Music HD, che offrono audio FLAC con campionamento a 192KHz e profondità a 24 bit.

Il prezzo del servizio è di 19,99 dollari, che probabilmente sarà convertito di pari in euro, non resta che attendere per provare con mano e vedere quanto effettivamente l’audio sarà di qualità.