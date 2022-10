Un oculista della California ha pubblicato un video scioccante in cui ha rimosso 23 lenti a contatto dall’occhio di una paziente.

In un video ora virale, la dottoressa Katarina Kurteeva, un’oftalmologa della California Eye Associates a Newport Beach, viene vista rimuovere diverse lenti a contatto da sotto la palpebra di una paziente che si era dimenticata di rimuoverle.

Kurteeva ha detto che la paziente è venuta da lei lamentando dolore e visione offuscata. Ha detto sui social media di aver usato un dispositivo chirurgico per rimuovere i contatti, che erano “essenzialmente incollati insieme, la paziente le ha tenute sotto la palpebra per un mese”.

La sua paziente era “sconcertata” dalla situazione e non sapeva come si fosse dimenticata di così tante lenti a contatto, Kurteeva ha spiegato ad ABC7 come potrebbe verificarsi l’incidente.

Un incidente che non sembra poi così assurdo

“Quando indossi le lenti a contatto per molti anni, da 20 a 30 anni, la nostra cornea, che è la parte più sensibile dell’occhio, si desensibilizza, il che è essenzialmente una caratteristica protettiva perché altrimenti saresti davvero infastidito dalle lenti a contatto“, ha spiegato. “Dopo tutto, è un corpo estraneo nei tuoi occhi.”

“Quindi, quando la cornea perde sensibilità, non senti quando qualcosa non va in modo così acuto“, ha detto Kurteeva, osservando che questo caso riguardava un paziente anziano che stava vivendo molto di alterazioni facciali. “La tasca della palpebra superiore diventa davvero profonda. Quindi, in quel caso, tutte quelle lenti a contatto sono state in grado di nascondersi come una pila di frittelle in profondità nella parte meno sensibile dell’occhio“.

Sebbene abbia ammesso che si tratta di una “rara occasione“, Kurteeva sta usando la storia della sua paziente per educare i suoi seguaci sull’igiene delle lenti a contatto. Ha detto che suggerisce di fare una routine di cura per gli occhi creando una guida facile da ricordare.