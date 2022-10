Diversi contenuti sono stati cancellati da Netflix ultimamente, ma molti sono rimasti per essere guardati. Ci sono infatti diverse serie TV che stanno portando le persone a dipendere totalmente dalla celebre piattaforma.

Netflix attualmente batte tutti grazie ad alcune serie TV molto interessanti: ce ne sono tre davvero imprescindibili

Una delle serie tv più interessanti attualmente in voga su Netflix ha catturato l’attenzione anche di coloro che magari non erano informati della vicenda, la quale è realmente accaduta. I più attenti avranno capito che si tratta della serie tv nota con il nome di Dahmer, la quale parla in poche parole di tutto quello che è accaduto a Milwaukee durante gli anni 90 in occasione dei delitti del celebre mostro. Ben 17 omicidi seguiti a diverse torture hanno turbato la comunità durante quegli anni, tutto raccontato all’interno di questa produzione.

Un’altra serie TV che sta riscuotendo un discreto successo, proprio come quella appena citata e poi quella che riguarda ciò che accade nel mondo di Dynasty. Le vicende dei ragazzi più viziati in assoluto possono appassionare chiunque, rendendo il tutto molto leggero e semplice da guardare.

Infine c’è un’altra serie TV che sta catturando particolare attenzione nel pubblico, la quale in realtà è già alla sua quarta stagione. L’attesa per la quinta aumenta sempre di più ma bisognerà aspettare: avete di certo capito che si tratta di Stringer Things. Il sottosopra tormenterà ancora I ragazzini di Hawkins, I quali ormai diventati grandi riescono a gestire la situazione tra 1000 vicende che si intrecceranno tra loro. Ancora per qualche tempo la nota serie TV resterà all’interno della top ten di Netflix.