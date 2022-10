La società svizzera Micro Mobility ha portato due anteprime mondiali a Parigi: un nuoivo modello di Microlino Lite per i clienti più giovani e il beach buggy Microlino Spiaggina. In termini più pratici ha deciso di mostrare anche la serie Microlino 2.0.

Come con la maggior parte dei veicoli L6e, la velocità massima è limitata a 45 km/h, quindi i conducenti non hanno bisogno di una patente di guida regolare per portare il veicolo, ma di una patente di classe AM. Chiamata Microlino Lite, questa variante del Microlino 2.0 più adulta dovrebbe assomigliare alla sua controparte più grande ed è stata progettata come alternativa alle auto, anche se in un ambiente limitato alla città.

Il normale Microlino 2.0, anch’esso in mostra a Parigi, ha un’autonomia che si aggira intorno i 90 km/h che può salire a 177 e 230 chilometri, a seconda delle dimensioni della batteria.

Microlino Spiaggina il nuovo sogno dell’estate, pronto nel 2023

Micro Mobility prevede di iniziare a produrre Microlino Lite nel 2023 ma non ha fornito ulteriori dettagli. La società prevedeva prezzi “leggermente inferiori” rispetto a quelli attuali che si aggirano intorno i 15.000 euro.

Novità anche per il Microlino Spiaggina ispirato alle auto da spiaggia degli anni ’60: secondo l’azienda la colorazione, in particolare, ricorda la Fiat 600 Jolly. Inoltre il veicolo ha il tetto in tessuto rigato bianco e blu ed è aperto ai lati e al retro.

Micro Mobility punta ad una produzione per un pubblico di nicchia per la prossima serie che sarà rilasciata la prossima estate e non ha ancora stabilito il prezzo.