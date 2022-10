Mercedes-Benz ha annunciato oggi che sta portando il supporto per l’audio spaziale di Apple Music su alcuni veicoli selezionati. Apple Music ha lanciato l’audio spaziale con Dolby Atmos l’anno scorso su una gamma di dispositivi, inclusi iPhone, Mac, HomePod e Apple TV, ma questa è la prima volta che sarà disponibile in modo nativo in un’auto.

La società ha iniziato ad aggiungere Dolby Atmos ai suoi modelli di fascia alta come la Maybach e la Classe S, nonché ai modelli elettrici EQS ed EQE dotati dell’ultima interfaccia MBUX e del sistema audio Burmester 3D o 4D a 31 altoparlanti. I veicoli stessi costano intorno a 100.000 euro, ma il prezzo non include il sistema audio Burmester aggiuntivo da 4.550 (3D) o 6.730 (4D) euro che alcuni veicoli hanno come componente aggiuntivo.

L’audio spaziale basato su Dolby Atmos di Apple Music dovrebbe migliorare la musica e renderla più coinvolgente diffondendo suoni diversi attraverso i canali audio, creando essenzialmente uno spazio audio 3D virtuale.

In futuro arriveranno nuove etichette su Apple Music

L’aggiunta dell’audio spaziale dovrebbe rendere più facile per i conducenti trovare brani che supportano il formato Dolby Atmos. E se non sei un abbonato Apple Music, Mercedes-Benz ha deciso di collaborare anche con Universal Music Group per etichettare alcune canzoni come “Approvate da Mercedes-Benz“, anche se non è chiaro dove appariranno queste etichette. La casa automobilistica afferma che agli artisti verrà concesso il “sigillo di massima qualità” in base a come “suona il mix finale in una Mercedes-Benz“.

“La qualità del suono è incredibilmente importante per Apple Music, motivo per cui siamo così entusiasti di collaborare con Mercedes per rendere disponibile per la prima volta Spatial Audio su Apple Music in modo nativo in macchina“, Oliver Schusser, vicepresidente di Apple Music e Beats di Apple detto in una dichiarazione. “Insieme ora abbiamo ancora più opportunità di portare musica completamente immersiva ai nostri abbonati in tutto il mondo”.