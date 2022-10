Questa settimana Mercedes ha svelato un nuovo SUV completamente elettrico, l’EQE 2023. La variante ad alte prestazioni del leggendario marchio da corsa Mercedes-AMG arriverà nei concessionari nel 2024.

Il prezzo non è stato annunciato, anche se probabilmente si troverà in mezzo tra la berlina EQB (54.500 euro circa) e il SUV EQS (104.400). Competerà con la BMW iX e la Polestar 3.

La livestream ha proclamato un’autonomia di 550 km. Il comunicato stampa afferma che questo dato “è prevedibile per i veicoli europei“. Non ha specificato la gamma degli Stati Uniti e ha osservato che “ci potranno essere alcune differenze tra le cifre dichiarate e le cifre ufficiali“. La versione AMG ha un’autonomia leggermente inferiore che va da 431 a 488 km.

La batteria ha le stesse prestazioni degli altri veicoli della sua categoria, caricandosi dal 10% all’80% in 32 minuti con un tipico caricabatterie rapido CC, come quelli che si trovano sulle principali autostrade. La ricarica a casa impiegherà diverse ore in più per ottenere lo stesso risultato, il che è tipico per la ricarica di livello due.

Il software di gestione della batteria Mercedes consente aggiornamenti over-the-air (OTA) per migliorarne continuamente le prestazioni per tutta la vita del veicolo. La batteria avrà una garanzia di 10 anni e sarà prodotta con un metodo di produzione a emissioni zero. Mercedes afferma di prendere le batterie usate dai veicoli fuori uso e di collegarle alla rete come “dispositivi fissi di accumulo di energia“.

Design e funzioni

Il veicolo ha un aspetto sportivo, un po’ arrotondato. Mercedes l’ha progettata per essere una versione meno aggressiva: più spaziosa all’interno ma più corta da un capo all’altro rispetto all’EQE pur avendo un bagagliaio di medie dimensioni. Ha luci posteriori allungate e cerchi in lega da 22 pollici.

“Sono entusiasta dell’architettura futuristica degli interni con MBUX Hyperscreen“, ha affermato il Dr. Oliver Röcker, ingegnere capo dell’EQE. L’ampio schermo mostra diverse funzioni per il guidatore e il passeggero.

Il conducente può visualizzare la velocità o i livelli di carica, e il passeggero può scegliere uno sfondo personalizzato o anche “guardare la TV durante il viaggio senza distrarre il conducente”.

Il display lato guida mostra anche le attività di guida autonoma del veicolo, come l’assistenza alla frenata, l’assistenza al mantenimento della corsia, il parcheggio e una telecamera panoramica dell’ambiente circostante. I sedili premium hanno lo spazio per la testa e ci sono funzioni di illuminazione ambientale ovunque.

L’auto ha un sistema audio Dolby, oltre a possedere comandi vocali.

Sebbene AMG possa vantare una lunga storia, il passaggio alla versione completamente elettrica significa che l’EQE non avrà alcun motore poiché funziona a batteria. Questo sarà il primo SUV elettrico per Mercedes-AMG.