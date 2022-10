La scorsa estate sono stati messi all’asta dei pezzi di Apple rari, incluso il prototipo Apple-1 di Steve Jobs, venduto per $ 700.000 e un iPhone originale non aperto che costa $ 35.000. Ora in una nuova asta attualmente in corso, un altro iPhone originale sigillato dovrebbe arrivare a 50 volte il prezzo originale.

Stessa storia per un raro manuale Apple-1 venduto per $ 42.000: ma il testo è stato recentemente scoperto essere una replica.

LCG Auctions ha messo in asta l’ultimo iPhone di prima generazione non aperto. Le offerte sono terminate il 16 ottobre alle 14:00.

Ecco come la casa d’aste descrive le condizioni dell’oggetto da collezione Apple:

“Questo esemplare della prima versione sigillato in fabbrica è in condizioni eccezionali. Praticamente impeccabile lungo la superficie e i bordi, il sigillo di fabbrica è pulito con dettagli di cucitura e tenuta corretti. Le etichette sul retro sono correttamente immacolate sotto il sigillo. Tutto originale, senza adesivi aftermarket o etichette. Nuovissimo, mai attivato. Collezionisti e investitori farebbero fatica a trovare un esempio migliore. Rilevanza e rarità costituiscono una formula vincente per questo rovente oggetto da collezione. Modello A1203, Ordine MA712LL/A (8 GB), Autenticità completamente garantita da LCG Auctions.”

LCG prevede che il prezzo finale arrivi a $ 30.000. La versione da 8 GB dell’iPhone originale era in vendita a $ 599, quindi sarà venduto ad un prezzo minimo che è 50 volte superiore.

Un manuale Apple che vale $ 42.000

In un’altra affascinante storia, quello che si pensava fosse un manuale Apple-1 molto raro è stato scoperto essere una replica.

L’appassionato di Apple-1 Armin Hierstetter ha avviato un progetto super dettagliato per ricreare da zero i manuali. Al termine, Armin si è imbattuto in nuovi dettagli dai collezionisti: “Una volta terminato questo compito folle, l’ho pubblicato in diversi forum. Un utente ha commentato: Ho un manuale Apple-1. Non sembra provenire da una scansione. Forse è un originale”.

A quanto pare, negli anni ’80, una ristampa era stata prodotta in Germania come omaggio per una conferenza di sviluppatori locali. Il modello utilizzato per la ristampa era un manuale operativo Apple-1 originale.

Quel particolare esemplare era stato riscritto, presentando così la nota nell’intera tiratura di poche centinaia di copie. A parte la grafia, il manuale è un’ottima riproduzione che differisce solo per pochissimi dettagli, come la posizione e la distanza della rilegatura rispetto all’originale.