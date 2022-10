Iliad è folle: iPhone 14 quasi gratis e 120GB in 5G, distrutta Vodafone

Scegliere una delle promozioni di Iliad e risulta forse una delle più facili delle pratiche quando si sta cercando un nuovo gestore. Unire insieme tutte le caratteristiche che servono per avere dalla propria parte il miglior risultato tra convenienza, qualità e quantità risulta forse la soluzione più giusta.

Non per caso infatti il provider sta riuscendo a battere la concorrenza a colpi di offerte, soprattutto quando si tratta di mobilità. Stando sempre nel campo della mobilità, non si può biasimare la grande possibilità che tutti hanno di acquistare un iPhone direttamente dal sito di Iliad. Pagando infatti un anticipo iniziale sarà possibile poi dilazionare il pagamento per portare a casa uno dei nuovi dispositivi di Apple.

Iliad: sono ancora disponibili le migliori offerte, quelle con tanti giga ma soprattutto con costi molto bassi

Iliad sta riuscendo ad eliminare tutti i gestori concorrenti proponendo delle offerte che non hanno alcun rivale. A cerchio infatti tornano sempre tutte le migliori promo, quelle con contenuti a volontà ma soprattutto con prezzi bassi che durano per sempre.

Gli utenti stavano aspettando infatti che ci fosse un gradito ritorno, ovvero quello della celebre offerta che prende il nome di Giga 120. Questa soluzione infatti include al suo interno il meglio, soprattutto se si pensa ai giga per navigare su Internet. All’interno della promozione mobile chi la sottoscrive può trovare infatti minuti senza limiti per telefonare chiunque tra tutti i gestori italiani, SMS senza limiti verso tutti e 120 giga di traffico dati in rete 5G. Il prezzo è 9,99 euro al mese.