Secondo la US Energy Information Administration, l’aumento del costo del gas naturale significherà che la maggior parte degli utenti pagherà almeno il 28% in più per le bollette del riscaldamento quest’anno, una media di 931 euro per l’inverno.

Le città di tutto il mondo si stanno per addentrare nella prima ondata di freddo della stagione. La tentazione è quella di far girare il termostato, ma secondo il Dipartimento dell’Energia, ogni grado che aggiungi al termostato ti costa un ulteriore 3% sulla bolletta energetica.

John Kraft di Georgia Power ha spiegato che mantenere il termostato spento durante l’inverno è il modo migliore per risparmiare, anche se ha aggiunto “la scelta sarà in base il tuo comfort personale e ciò che puoi sopportare, non tutti possono resistere al freddo”.

Controlla il riscaldamento

Per assicurarti che il tuo sistema di riscaldamento funzioni nel modo più efficiente possibile, assicurati che le i termosifoni funzionino correttamente.

“Se hai un divano o un mobile nelle vicinanze, il calore potrebbe essere irradiato non correttamente e far faticare e lavorare di più l’unità“, ha detto Kraft. “Ci vorrà più tempo per riscaldare la tua casa e questo significa più energia utilizzata”.

Lo stesso vale per i condizionatori esterni. Assicurati di pulire e sostituire i vecchi filtri che fanno parte della tua unità di riscaldamento.

“Molte persone ora hanno termostati intelligenti“, ha affermato Kraft. “Alcuni di loro imparano effettivamente le tue abitudini e possono regolare le impostazioni in modo appropriato durante il giorno o quando non sei a casa“.

In giro ci sono numerosi suggerimenti su come risparmiare che potrebbero aiutarti nel caso a sopravvivere a questa nuova ondata di freddo.