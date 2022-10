Quanti di voi si sono iscritti al registro delle opposizioni, un servizio che il Governo ha deciso di mettere in piedi dal 27 luglio 2022, sperando di non ricevere più chiamate moleste dai call center? immaginiamo tantissimi, o almeno chi effettivamente conosceva il registro stesso.

Peccato che l’esito finale sia stato tutt’altro che positivo, poiché al giorno d’oggi, anche il sottoscritto che sta scrivendo l’articolo, riceviamo quasi quotidianamente chiamate moleste da call center situati in Italia o all’estero. Il Ministero dello Sviluppo Economico aveva promesso miglioramenti in tempi brevi, in seguito all’introduzione del registro nel mese di Luglio, aveva deciso di lasciare il mese di Agosto per permettere alle aziende di adattarsi al cambiamento, ma la situazione non è cambiata, anzi per molti è peggiorata.

Call Center: il registro delle opposizioni non funziona

Ormai siamo giunti nella seconda metà del mese di Ottobre 2022, e la situazione resta esattamente la stessa, nessuno sembra rispettare le volontà dei cittadini di opporsi al continuo martellamento delle aziende di marketing, nonostante l’iscrizione al registro.

Lo stesso Codacons ritiene l’attuazione del provvedimento del Governo, dai nobili principi e scopi lo ammettiamo, un flop incredibile, proprio perché non ha portato miglioramenti in una situazione divenuta con il tempo insostenibile. L’unico aiuto lo possiamo ricevere dalla lista nera dei nostri smartphone, sebbene comunque i call center possano tranquillamente cambiare numero di telefono del chiamante in un amen, e tornare difatti al punto di partenza.