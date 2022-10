L’indifferenza di Apple al successo dei dispositivi pieghevoli continua ad essere soltanto apparente. Nonostante i ritardi nella realizzazione di un iPhone pieghevole, pur essendo stato oggetto di indiscrezioni svariate volte negli ultimi anni, Apple potrebbe avere le idee molto chiare sulle sue prossime mosse. Nel 2024 l’azienda potrebbe, infatti, rilasciare il suo primo dispositivo pieghevole ma non si tratterà di un iPhone!

Apple lancerà un iPad pieghevole nel 2024!

A quanto pare sarà necessario attendere ancora un po’ prima di poter assistere all’arrivo di un primo dispositivo pieghevole Apple. La Grande Mela potrebbe essere pronta ad annunciare un device con display flessibile soltanto nel 2024 e potrebbe non essere un iPhone.

Ribaltando le strategie messe in atto dalle aziende rivali e rinunciando, forse temporaneamente, alla sfida contro Samsung, Apple non lancerà un iPhone Fold bensì un iPad. Il primo pieghevole Apple sarà quindi un iPad che permetterà agli utenti di eseguire numerosissime funzionalità in maniera quanto più ottimale. La tecnologia adottata dal colosso, il design del dispositivo e le specifiche tecniche sono ancora un’incognita che necessiterà di parecchio tempo prima di poter essere svelata ma l’informazione degli ultimi giorni rivela un’importante tassello su cosa aspettarsi nei prossimi anni.

Alcune voci ritengono infatti che un iPhone Fold non sarà mai realizzato dal colosso e che quest’ultimo si concentrerà esclusivamente sugli iPad così da non incappare in eventuali rischi commerciali causati dal costo eccessivo dello smartphone. Purtroppo sarà necessario prendere con le pinze anche quanto emerso in merito al primo iPad pieghevole fin quando non si faranno strada maggiori indizi. Di certo l’idea di poter sfruttare un iPad con display flessibile sembra essere particolarmente allettante!