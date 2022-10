Proprio di recente, è stata scoperta una falla non di poco conto all’interno della rete 4G, la quale pare che stia per mettere in pericolo moltissimi utenti.

La rete 4G è la connessione ad internet attiva da più tempo in assoluto, il suo lancio è stato infatti ufficializzato nel 2010 ed è ancora oggi attiva. Anche se sono state lanciate delle nuove tecnologie come il 5G, la connessione continua ad essere quella più utilizzata in assoluto.

Questo non fa altro che andare a mettere in evidenza una situazione che di per sé è molto preoccupante e che di certo non può passare inosservata, specie se questa problematica è un pericolo per gli utenti e i loro dati. Tra le varie possibilità che questa problematica potrebbe portare c’è il furto dei dati degli utenti.

Falla 4G: problematica che spaventa praticamente tutti

Infatti, a causa di questa falla nella rete 4G, praticamente qualunque malvivente potrebbe insinuarsi nella comunicazione tra host e provider, andandosi a sostituire al provider e simulando una normale connessione internet, riuscendo a tracciare efficacemente il traffico dati dell’utente. Quello che potrebbe accadere di più grave è che il malvivente potrebbe impossessarsi dei dati personali della vittima.

Quello che preoccupa di più tutti è che questa problematica è difficilmente risolvibile, e pare che solamente il cambiamento alla nuova tecnologia 5G, nonostante sia molto contestata negli ultimi tempi, possa portare una ventata di aria fresca in questa situazione che attualmente è davvero molto complicata per tutti coloro che usano questa rete.