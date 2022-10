Sono molte le persone che vogliono nascondere lo stato di digitazione su WhatsApp. Questa informazione viene visualizzata quando qualcuno sta digitando un messaggio in un gruppo WhatsApp o in una chat personale.

Quando digiti un messaggio, il tuo stato online verrà modificato e apparirà la scritta “sta scrivendo”.

Un’altra grande funzionalità di WhatsApp sono i segni di spunta blu che ti dicono se una persona ha letto il tuo messaggio, ma può essere disattivato dalle impostazioni a differenza della funzione “sta scrivendo“.

Come nascondere lo stato di digitazione su WhatsApp

Ecco due trucchi che puoi usare per nascondere questa informazione. Segui i passaggi seguenti:

Prima di andare a digitare un messaggio, assicurati di disattivare la connettività Internet (Dati mobili o Wi-Fi) o semplicemente di passare alla Modalità aereo.

Apri WhatsApp e invia il messaggio che hai digitato.

Viene visualizzato un piccolo orologio al posto dei segni di spunta di WhatsApp sul tuo messaggio.

Riattiva la connettività Internet o disattiva la Modalità aereo per consentire l’invio del messaggio.

Nessuno vedrà il tuo stato di digitazione con questo metodo.

Trucco 2

Scarica un’app chiamata GBWhatsApp. E’ una mod per WhatsApp che sblocca una serie di funzionalità nascoste di cui potresti non aver sentito parlare. Non preoccuparti, funziona senza root, non hai bisogno di un accesso da amministratore.

Una volta installato, apri GBWhatsApp e verifica il tuo account. Se tutto è andato bene, sarai collegato.