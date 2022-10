Vodafone, promo bomba con 100GB quasi gratis: meno di 8 euro al mese

Gli utenti che prima avevano Vodafone in alcuni casi hanno deciso di scappare via e optare per altri provider, magari facendo a meno della grande qualità del provider anglosassone. Ora però Vodafone vuole in ogni modo recuperare gran parte di tutte queste persone che hanno deciso di cambiare aria, proponendo loro un rientro privato a prezzi scontati. Per tale motivo il gestore ha deciso di lanciare due offerte strepitose, le quali cambiano tra loro solo per le modalità. Ovviamente la qualità resta la stessa mamma a cambiare sarà il prezzo, molto più basso del solito, con i contenuti che resteranno molto alti.

Vodafone: adesso battere il gestore sarà davvero difficile, proposto un rientro a tantissimi vecchi clienti

Le soluzioni in questione da parte di Vodafone sono due e stanno spopolando ultimamente. Gli utenti avrebbero ricevuto un messaggio o una chiamata per il rientro immediato.

La prima delle due offerte è certamente la Special 100 Giga, offerta che non manca di contenuti e che offre un prezzo davvero vantaggioso. Basta infatti pagare ogni mese solo 7,99 € per avere minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fisiche mobili, SMS senza limiti verso tutti e inoltre 70 giga di traffico dati in 4G. Questi diventeranno 100 giga nel momento in cui deciderete di pagare con addebito diretto sul conto corrente.

I più fortunati potranno ritrovarsi invece al cospetto della clamorosa offerta che prende il nome di Digital Edition. Questa, che offre gli stessi contenuti della promozione precedente, consente a tutti di avere 100 giga fin da subito, senza la necessità di addebitare il costo mensile sul conto corrente.