Attiva fino al 24 ottobre 2022 un’offerta speciale su Vodafone Internet Unlimited. Di fatto, l’operatore telefonico ha deciso di continuare a proporre delle ottime promozioni agli utenti per quanto riguarda il cambio SIM. Scopriamo di seguito quali sono le offerte di portabilità di Vodafone per il mese di ottobre 2022 disponibili ora.

Vodafone: ecco le offerte sulla portabilità di ottobre 2022

Sul sito dell’operatore di origina britannica troviamo delle offerte presentate il mese scorso e riproposte anche per questo mese: si parte da Vodafone Silver 7,99 euro al mese con 150 Giga, chiamate e SMS illimitati e la prima mensilità a 5 euro.

Lo sconto sul costo mensile va applicato anche ad un altra versione di Vodafone Silver da 9,99 euro al mese, con 200 Giga e prezzo bloccato per 24 mesi. Sempre accorpato con un bundle di messaggi e chiamate senza limiti.

Per queste due offerte l’accessibilità è dedicata ai clienti Iliad, Fastweb, CoopVoce, Lyca, Poste Mobile e altri MVNO minori.

Offerta per i clienti Bladna

Per chi è invece cliente Bladna, è possibile ottenere in esclusiva l’offerta Vodafone Broze da 9,99 euro al mese. Questa include 50 Giga, minuti e messaggi illimitati. L’attivazione è di 1 centesimo.

Variano invece le offerte messe a disposizione per i clienti Kena: se il mese scorso c’era la stessa promo Bronze, ora questa rientra nella categoria di operatori come TIM, WINDTRE e ho. mobile, con le offerte più esose in caso di cambio SIM.

Vediamole nel dettaglio:

RED Max Under 25 da 9,99 euro al mese , promozione speciale per clienti con meno di 25 anni. In questo caso abbiamo 100 Giga in 5G assieme a chiamate ed SMS illimitati.

, promozione speciale per clienti con meno di 25 anni. In questo caso abbiamo 100 Giga in 5G assieme a chiamate ed SMS illimitati. RED Pro da 14,99 Euro al mese , con bundle dati che include 50 Giga in rete 5G, SMS e minuti illimitati in Italia e verso UE.

, con bundle dati che include 50 Giga in rete 5G, SMS e minuti illimitati in Italia e verso UE. RED Max con prezzo pari a 19,99 euro al mese, con lo stesso bundle di RED Pro eccetto per il raddoppio dei Giga.

Queste offerte richiedono tutt’e tre il pagamento di 6,99 euro per l’attivazione. Per quanto concerne RED Max Under 25, invece, questa consente di avere ben 2 mesi di NOW Entertainment e 20 euro in regalo da investire su PlayStation Store.