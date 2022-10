Unieuro è pazzesca, la nuova campagna promozionale riesce a scontare tutti i prodotti più interessanti del periodo, con un risparmio ben superiore alle più rosee aspettative, grazie proprio a prezzi fortemente più bassi del normale, e la possibilità di godere di tantissimi sconti da non perdere.

Per spendere poco con Unieuro, tutti gli utenti non devono fare altro che aprire il sito ufficiale ed iniziare ad acquistare ciò che più desiderano, in parallelo, ad ogni modo, ecco arrivare anche le migliori offerte applicate su tecnologia, e smartphone. I prezzi sono bassi, con possibilità di ricevere la merce gratuitamente presso il domicilio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

Non dimenticatevi del canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, al suo interno troverete offerte Amazon e codici sconto gratis.

Unieuro: le offerte e tantissimi sconti speciali

Fino al 27 ottobre Unieuro ha rilanciato la sfida alle altre realtà del territorio, con una campagna promozionale assolutamente invidiabile, mediante la quale punta a scontare del 50% il secondo prodotto acquistato. Il meccanismo è più che altro legato a quanto avevamo già visto, ad esempio, da Trony.

L’idea è questa, invogliare l’utente a recarsi in negozio per mettere le mani sui prodotti che più desidera, limitando tuttavia la scelta ad una importante selezione di categorie merceologiche. Nel momento in cui avrà selezionato l’articolo desiderato, non dovrà fare altro che aggiungerne un secondo (non uguale), per godere in cassa di una riduzione importante.

Gli addetti, infatti, provvederanno ad emettere uno sconto del 50% sul prezzo del meno caro della coppia, la campagna promozionale è attiva da ieri, 17 ottobre.