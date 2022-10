TIM Wonder SIX e Wonder Five: le due offerte quasi gratis con 100GB

Riuscire a scegliere un gestore che possa conciliare tra le sue caratteristiche principali tutte quelle richieste dall’utente medio risulta oggi semplicissimo. C’è infatti l’imbarazzo della scelta quando bisogna optare per un nuovo provider, probabilmente perché quello attuale proprio non riesce a soddisfare il proprio fabbisogno. Stiamo parlando comunque di offerte telefoniche mobili, le quali sono quelle più cambiate secondo le statistiche dagli utenti. Avere il prezzo più basso, tanti contenuti a disposizione ma soprattutto una qualità discreta che consenta di non avere problemi sono tutte caratteristiche molto richieste.

TIM risulta uno di quelli più amati in assoluto sia per la grande presenza sul mercato sia mobile che fisso che per quanto riguarda la qualità. Effettivamente avere una ricezione come quella che offre il provider italiano risulta davvero complicato scegliendo altre esperienze.

TIM: la nuova Wonder SIX fa da spalla alla Wonder Five, ecco il prezzo top per rientrare a far parte del gestore

Dopo aver visto per larghi tratti come opera la nuova TIM Wonder Five, la quale per soli 7,99 € al mese permette di avere tutto senza limiti con 100 giga in 4G, ecco una nuova proposta che corrisponde ad un nuovo nome. Si tratta della TIM Wonder SIX, promozione davvero straordinaria che con 9,99 € al mese consente a tutti di avere minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti e 150 giga per connettersi al web utilizzando la connessione 5G.

Ricordiamo che sono inclusi tantissimi servizi tra cui anche l’opportunità di scegliere se utilizzare questa nuova offerta con una ricaricabile o magari con addebito diretto sul conto corrente.