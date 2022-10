Secondo le ultime indiscrezioni il colosso Spotify potrebbe essere in procinto di lanciare il suo vociferato e atteso abbonamento con audio HiFi premium distinguendolo da quello base con un nuovo nome: si chiamerà Spotify Platinum.

La notizia arriva grazie a un utente Reddit, che ha raccontato sulla celebre piattaforma di aver risposto a un nuovo sondaggio piuttosto esplicito sulla questione, e a quanto pare non sarebbe l’unico ad averlo fatto.

Spotify: sta per arrivare il nuovo piano Platinum

L’utente in questione aveva appena cancellato la propria iscrizione a Spotify Premium e come avviene spesso alla chiusura di un abbonamento, gli è stato chiesto di rispondere a un breve sondaggio sulle motivazioni che lo hanno spinto a tale gesto. L’operazione abbastanza comune quando si disattivano servizi simili, ma la vera novità è che il sondaggio ha poi mostrato in anteprima tra le alternative un nuovo livello di abbonamento che si potrà selezionare, teoricamente, già nei prossimi 30 giorni, e chiamato proprio Spotify Platinum.

Questo nuovo livello, include il suono HiFi senza perdita di qualità che Spotify promette da tempo, insieme ad alcuni altri vantaggi. Vediamo lo screen condiviso dall’utente. I vantaggi includono Studio Sound, una modalità sintonizzatore per cuffie, e altre caratteristiche chiamate Audio Insights, Library Pro, Playlist Pro e l’accesso ai podcast di Spotify con pubblicità limitata.

Ma c’è anche il prezzo, che immaginiamo sarà tradotto pari pari in euro e che in dollari è fissato a 19,99. Sembra fin da subito evidente che è molto più alto di quello proposto dai principali competitor, resta quindi da capire il perché e se offrirà qualche plus irrinunciabile. Non dovrebbe passare troppo tempo prima che la questione si chiarisca del tutto, poiché nonostante i dubbi iniziali che lo screen evidenzi una qualche forma di ricerca di mercato, sono troppi gli elementi e i dettagli offerti sull’abbonamento. Continueremo a seguire gli sviluppi, aggiornandovi nel caso in cui emergano ulteriori novità sulla questione.