Alcune persone hanno la cattiva abitudine di lasciare le luci accese quando escono da una stanza. Alcuni addirittura dimenticano di spegnere le luci prima di uscire di casa. Ma

quanto costa lasciare le luci accese?

Non tutte le lampadine sono uguali. Le lampadine a incandescenza, la più antica tecnologia di illuminazione ancora in uso oggi, è la meno efficiente e la più costosa da utilizzare. Il Dipartimento dell’Energia suddivide il consumo di elettricità e i costi per lampadina, ciascuna delle quali è uguale in luminosità a una lampadina a incandescenza da 60 watt (W):

Incandescente da 60 W: una lampadina a incandescenza da 60 W consuma 0,06 kilowattora (kWh) di elettricità all’ora. Ciò significa che dopo 1.000 ore consuma 60 kWh di elettricità. A 0,11 per kWh, arriverai sotto i 6,60 euro.

Alogene da 43 W: leggermente più efficienti delle luci a incandescenza, le alogene utilizzano circa il 25% in meno di energia per produrre la stessa quantità di luce. Dopo 1.000 ore di utilizzo, una lampadina costa circa 4,73 euro per funzionare.

15W CFL : circa il 75% più efficiente delle lampadine a incandescenza, una lampada fluorescente compatta costa solo 1,65 euro per funzionare per 1.000 ore.

LED da 12 W: i diodi emettitori di luce più efficienti di tutti sono fino all'80% più efficienti delle lampadine a incandescenza. Un LED costa 1,32 euro per funzionare per 1.000 ore.

Il costo dell’illuminazione aumenta

Vedere i numeri di cui sopra potrebbe inizialmente convincerti che lasciare le luci accese non è un grosso problema. Tuttavia, fermati a pensare a quante luci ci sono nella tua casa e per quanto tempo le tieni accese ogni giorno è preoccupante.

Secondo Energy Star, una casa media ha 40 lampadine. Il costo per illuminare la tua casa rappresenta circa il 20 percento della bolletta elettrica. Ciò costerà al proprietario medio di una casa 200 euro all’anno. Considera quanti soldi spendi in base ai tipi di lampadine che usi e quanto puoi risparmiare spegnendole quando esci.