SIM che valgono più di 1000 euro: potreste averle nello smartphone

Riuscire a portare a casa un piccolo guadagno anche da oggetti che all’apparenza non valgono più nulla può risultare molto semplice al giorno d’oggi. Magari avete nel cassetto di casa qualcosa che avete dimenticato ma che può avere un grande valore, molto di più di quanto magari è stato pagato inizialmente.

Quello che dovreste cercare con insistenza magari sarebbe una vecchia scheda SIM, visto che molte di queste possono avere un valore davvero spropositato in base ad alcune delle loro caratteristiche. Esatto, risulta totalmente impensabile che un piccolo microchip possa arrivare a valere così tanto quando per noi magari serve solo per le telefonate e per la connessione ad Internet. La motivazione sta nel numero che viene associato a quella scheda SIM, il quale per via della sua composizione potrebbe risultare oggetto di grandi ricerche da parte dei collezionisti di tutto il paese. Il valore di una scheda del genere potrebbe arrivare a toccare anche migliaia di euro, proprio come accaduto in alcune situazioni. Sono state indette in passato delle aste benefiche in cui i gestori di rilievo hanno regalato alcuni numeri per accumulare una cifra da devolvere in favore della ricerca contro il cancro.

Schede SIM che costano tanto: ecco alcuni esempi

Tutti i collezionisti vanno alla ricerca di quelle schede SIM definite Top Number. Si tratta di schede che possono arrivare a valere anche 50.000 € per la loro rarità. Secondo quanto ho visto sul nostro sito eBay, all’asta ci sono schede telefoniche che sarebbero state vendute anche per 14.000 € con 6000 persone coinvolte. In poche parole il numero dovrebbe essere così composto: 33Y XXXXXXX. Ovviamente più si ripete la stessa cifra, più il numero diventa facile da ricordare.