Il brand secondario di Rabona Mobile, Si, Pronto!?! lanciato nel 2018 ha recentemente lanciato delle nuove offerte dallo scorso 14 ottobre 2022.

L’operatore ha completamente rinnovato le sue proposte, chiudendo quelle attive e lanciandone 5 nuove, denominate Stop, Avanti, Gira, Dritto e Corri, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese. Scopriamo cosa offrono. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sì, Pronto!?! si appoggia su rete Vodafone e tutte le offerte offrono SMS e minuti illimitati. Il costo minimo iniziale per tutte è di 25 euro, ripartiti in 15 euro per la SIM (spedizione gratuita con 25 euro di bonus) e 10 euro per il primo mese anticipato più il costo di attivazione (la cui somma è per tutte appunto 10 euro).

L’offerta Stop comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 10 Giga di traffico dati su rete Vodafone in 2G e 4G a 3.99 euro al mese, Stop è attivabile da nuovi clienti con o senza richiesta di portabilità del numero. L’offerta Avanti comprende invece minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 35 Giga di traffico dati su rete Vodafone in 2G e 4G a 4.99 euro al mese ed è attivabile da nuovi clienti con o senza richiesta di portabilità del numero.

La terza offerta Gira, comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 Giga di traffico dati su rete Vodafone in 2G e 4G a 6.99 euro al mese ed è attivabile da nuovi clienti solo con richiesta di portabilità del numero da qualsiasi operatore mobile. L’offerta Diritto prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 150 Giga di traffico dati su rete Vodafone in 2G e 4G a 8.99 euro al mese. Ultima offerta Corri con minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 200 Giga di traffico dati su rete Vodafone in 2G e 4G a 9.99 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.