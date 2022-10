Nel corso dei prossimi mesi vedremo arrivare ufficialmente un nuovo smartphone a marchio Samsung. Si tratta del prossimo Samsung Galaxy M54, del quale abbiamo già avuto modo di sbirciare qualcosa nel corso degli ultimi mesi. Ora, però, sono arrivate nuove indiscrezioni che lasciano intendere che si tratterà di uno smartphone top di gamma.

Samsung Galaxy M54: secondo i rumors potrebbe essere uno smartphone top di gamma

Nel corso delle ultime ore il canale YouTube The Pixel ha rivelato alcuni nuovi dettagli riguardanti il prossimo a marchio Samsung. Come già accennato, si tratta del prossimo Samsung Galaxy M54. Secondo quanto è emerso in queste ore, sembra che questa volta ci troveremo di fronte ad uno smartphone di fascia medio-alta, quasi un top di gamma, non quindi uno smartphone di fascia medio-bassa.

Sotto al cofano, infatti, dovrebbe esserci il soc Snapdragon 888 di casa Qualcomm. Un processore top di gamma, quindi, ovvero lo stesso soc che alimenta il Samsung Galaxy S21 FE, per intenderci. Un grande passo in avanti, quindi, per questa serie di smartphone Galaxy M.

Le altre presunte caratteristiche, invece, comprenderebbero un ampio display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.67 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz, tre fotocamere posteriori con sensori da 64, 12 e 5 MP, una fotocamera per i selfie da 32 MP e una batteria da 6000 mAh di capienza con supporto alla ricarica rapida da 25W.

Ricordiamo comunque che per il momento si tratta solo di indiscrezioni, infatti per ora non abbiamo ancora nessuna conferma ufficiale.