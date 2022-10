La gamma di smartphone Samsung si prepara a registrare un nuovo arrivo: il nuovo Samsung Galaxy M54. Lo smartphone andrà ad ampliare la famiglia Galaxy M.

Secondo le ultime indiscrezioni potrà contare su di un comparto tecnico di grande interesse. Il nuovo M54, infatti, arriverà sul mercato con un processore di fascia alta, firmato Qualcomm. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy M54: ecco le prime specifiche

Ad anticiparci le specifiche tecniche del nuovo Samsung Galaxy M54 è il canale YouTube The Pixel che ha rivelato, quasi integralmente, la scheda tecnica dello smartphone. Il nuovo componente della gamma Galaxy M arriverà sul mercato con il SoC Qualcomm Snapdragon 888. Si tratta di un chip che, fino al 2021, era riservato agli smartphone di fascia alta, in grado quindi di offrire prestazioni davvero elevate.

Il SoC sarà accoppiato a 8 GB di memoria RAM e a 128 GB di storage e potrà, inoltre, contare su di un display Super AMOLED caratterizzato da una diagonale da ben 6,67 pollici e da un pannello con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Molt interessante anche il comparto fotografico che dovrebbe fornire prestazioni in linea con altri medio-alti di gamma. Ci sarà una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 64 Megapixel opportunamente supportato da un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel e da un sensore per le macro da 5 Megapixel.

La camera anteriore sarà da 32 Megapixel. Al momento, non ci sono informazioni in merito alla presenza dell’OIS ma la registrazione in 4K, sia con la camera anteriore che con quella posteriore, dovrebbe essere supportata senza problemi. Infine batteria da ben 6.000 mAh per completare il tutto. Per il momento, non ci sono ancora informazioni precise in merito al prezzo ed alla disponibilità del nuovo Samsung Galaxy M54. Lo smartphone, in ogni caso, dovrebbe essere pronto per la fine del 2022.