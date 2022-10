L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare nuovamente l’offerta denominata 300% Digital con 300 GB a meno di 10 euro al mese.

Come nelle precedenti proroghe, per sottoscrivere l’offerta, disponibile esclusivamente per i nuovi clienti, è possibile sia richiedere un nuovo numero che effettuare la portabilità. Ricordiamoci insieme cosa propone.

PosteMobile 300% Digital prorogata nuovamente

L’offerta 300% Digital comprende sempre 300 Giga di traffico dati con una velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, oltre che una tariffa a consumo per inviare SMS ed effettuare chiamate. Il prezzo è di 8.99 euro al mese. PosteMobile 300% Digital può essere adesso attivata fino al 27 Novembre 2022 .

Sempre a proposito dei costi, al momento la nuova SIM PosteMobile prevede un costo di 20 euro, con 10 euro di traffico incluso e spedizione gratuita. Per il costo di attivazione, già incluso nel prezzo della SIM, il cliente paga invece un importo di 10 euro, in promozione invece che a 15 euro. Come indicato nel sito ufficiale dell’operatore, attualmente anche questa promo risulta valida fino al 27 Novembre 2022.

Con l’offerta 300% Digital in particolare, in Roaming UE sono previsti 7,37 Giga al mese fino a fine 2022. Ad ogni modo, superato questo limite, per continuare a navigare si pagano 0,24 centesimi di euro per ogni MB, in base ai KB consumati e fino all’esaurimento dei Giga nazionali. Per scoprire tutte le nuove offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.