Negli ultimi mesi abbiamo visto come i prezzi dei generi alimentari siano aumentati a causa dell’inflazione e degli effetti della guerra tra Russia e Ucraina.

Per questo molti italiani hanno deciso di affidarsi all’acquisto di prodotti provenienti da grandi marchi e di favorire l’acquisto di generi alimentari nei discount e nei convenience store.

Una di queste da sempre ambita da tutti gli italiani è la Lidl, la nota catena di discount che negli ultimi anni ha ampliato la propria vendita con l’apertura di nuovi negozi in tutta la penisola.

La fama di questa catena di supermercati è talmente grande che qualche anno fa ha deciso di commercializzare una linea di abbigliamento composta da calzini, magliette e scarpe.

Infatti le prime scarpe messe in vendita in edizione limitata sono state rimesse in vendita e vendute a prezzi stratosferici sui siti di e-commerce proprio per la loro particolarità. Ma quello che interessa agli italiani è il prezzo dei prodotti che si possono trovare in questa catena che spesso propone tante offerte di cui non si può fare a meno come quelle che saranno disponibili dal 17 al 23 ottobre.

Elettrodomestico a 59 euro da Lidl

Ciò che ha catturato l’attenzione di tutti è stato il prezzo di un elettrodomestico molto ambito, in grado di risolvere molti problemi legati al tempo e alla preparazione dei cibi.

Stiamo parlando della planetaria, che a partire dal 17 ottobre si può trovare da Lidl al prezzo di 59€ in vari colori.

Nella confezione, oltre all’elettrodomestico stesso, ci saranno anche tre accessori da agganciare al braccio del regolatore.

Questi sono il gancio per impastare, che ci permette di mescolare nel modo più ottimale tutti gli ingredienti per cucinare i nostripiatti più elaborati e fare in modo che si amalgamino perfettamente.

Troveremo poi anche il gancio impastatore, che serve per impastare il composto che servirà per realizzare cibi come il pane, focacce, torte e anche panettoni o altri dolci tipici.

Infine nella confezione ci sarà anche una frusta, utile per fare creme, meringhe, maionese e quant’altro. Con i suoi 600 watt di potenza avrà anche una protezione antiscivolo grazie ai piedini in gomma posizionati sotto l’apparecchio e un meccanismo che ne impedisce il surriscaldamento.

Quindi devi solo affrettarti, poiché ogni volta che la Lidl pubblica queste offerte, i pezzi si esauriscono e solo poche ore dopo la sua apertura tutti gli elettrodomestici messi in vendita a basso prezzo finiscono per essere esauriti in poco tempo.