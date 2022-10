Iliad: iPhone 14 disponibili prezzo ottimo sul sito ufficiale, ecco anche 120GB in 5G

Battere Iliad non è semplice vista l’attenzione sulle offerte mobili e fisse. Allo stesso tempo il gestore sta monitorando anche la questione che riguarda i nuovi iPhone 14, i quali sono disponibile sul sito ufficiale. Proprio idea infatti mette a disposizione alcune soluzioni molto comode per acquistare uno degli ultimi dispositivi di Apple. Basterà configurare infatti il taglio di memoria e soprattutto la variante del vostro iPhone 14 direttamente sul sito di Iliad.

Iliad propone ancora la sua migliore offerta per tutti i clienti: 120GB sono disponibili con pochi euro

Non è un mistero che Iliad abbia lanciato ormai più di un anno fa la sua nuova offerta che riguarda l’ambiente domestico. La telefonia fissa infatti era uno dei punti che il gestore voleva toccare dopo aver battuto qualsiasi altro provider in ambito mobile. Con la promozione che consente a tutti di avere il meglio anche sul propri telefono di casa, Iliad riesce a dominare. Il prezzo è di 19,99 € al mese per coloro che sono già Iliad su rete mobile, mentre per coloro che invece non sono clienti il prezzo sale a 23,99 € al mese. In questo caso saranno disponibili chiamate verso tutti i gestori senza limiti a costo zero e una connessione dati velocissima fino a 5 Gigabit.

L’attenzione però viene dirottata automaticamente sull’ultima promozione mobile, una di quelle sulle quali Iliad ha costruito la sua carriera italiana. Il gestore consente infatti di nuovo di sottoscrivere quella Giga 120, promozione che riesce ad includere il meglio al suo interno per pochi euro mensili. Inoltre ricordiamo che il prezzo al mese di 9,99 € non cambierà visto che il provider non si sottopone ad alcun tipo di rimodulazione. Al suo interno ricordiamo infatti che ci sono 120 giga per navigare utilizzando la migliore connessione disponibile. Il 5G infatti è incluso nel prezzo ed è disponibile su tutti i dispositivi compatibili con la rete Iliad all’interno delle aree che sono coperte.

Sono chiaramente anche minuti ed SMS senza limiti verso tutti i mobili e i fissi in Italia, con opzioni anche per l’estero.