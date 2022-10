Iliad Fibra: la nuova tecnologia ora costa meno di 20 euro

Nelle case degli italiani la Fibra è sempre più presente, e anche per tale ragione ILIAD ha deciso di aumentare i suoi costi di ben 4 euro rispetto alla PROMO di lancio. Possiamo quindi dire definitivamente addio ai vecchi prezzi e alla promozione a 15,99 euro.

Iliad Fibra: cambiano i costi, ma c’è un motivo

La nuova promo è attiva già da qualche giorno ed offre internet illimitato in FTTH fino a 5 Gigabit complessivi al secondo in download e 700 Mbps in upload con il nuovo modem iliadbox Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri mobili e fissi in Italia e verso più di 60 Paesi. Tutto questo a non oltre i 19,99 euro per i clienti Iliad Mobile con una promozione a partire da 9,99€. Per tutti gli altri il costo sarà di 24,99 euro.

La promo in questione non ha alcun vincolo contrattuale (così come tutte le tariffe di Iliad). D’altronde la compagnia telefonica garantisce da sempre i suoi prezzi senza mai tradire la fiducia degli utenti. L’unico aumento a cui abbiamo assistito è proprio questo, poiché è stato aggiunto un nuovo Modem ora con Wi-Fi 6. Ma attenzione, questa tariffa è valida esclusivamente per le nuove attivazioni richieste dal giorno 11 Ottobre 2022. Inoltre si può attivare con lo sconto di 5 euro al mese solo per chi ha una promozione mobile con costo pari a 9,99 euro. Ciò significa che i già clienti mobili con promo inferiori a tale soglia potranno ottenere la Fibra scontata passando ad un’altra offerta.

Ad ogni modo il contributo iniziale è rimasto invariato. Il costo di attivazione è di 39,99 euro una tantum. Nel corrispettivo è compresa anche il tecnico per l’installazione della Fibra a casa.