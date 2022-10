Un nuovo volantino fa la propria comparsa in casa Expert, mettendo sul piatto per tutti gli utenti una lunghissima serie di sconti mai visti prima d’ora, e garantendo nel contempo un risparmio decisamente importante, a prescindere dalla categoria merceologica effettivamente selezionata.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole sotto molteplici punti di vista, il volantino parte con il garantire la piena disponibilità sul territorio nazionale, ciò sta a significare che gli acquisti possono tranquillamente essere completati dovunque si voglia in Italia, senza differenze o vincoli da segnalare.

Expert: quanti sconti vi attendono in negozio

I SottoPrezzi di Expert, attivi fino al 30 ottobre 2022, fanno davvero sognare gli utenti, poiché mettono sul piatto importantissime riduzioni di prezzo rispetto al listino, anche ad esempio sull’acquisto di un Galaxy S22, disponibile all’acquisto solamente oggi a 749 euro.

Questo è quanto viene offerto in merito alla fascia alta della telefonia mobile, volendo invece virare verso un segmento più accessibile per tutti, ecco arrivare Oppo A96 a 249 euro, Realme C33 a 159 euro, TCL 30Se a 139 euro, Honor Magic4 Lite a 249 euro, Galaxy A13 a 179 euro, Redmi A1 a 99 euro, Oppo A54s a 179 euro, Motorola Moto G42 a 169 euro, TCL 30L a 189 euro, Redmi Note 11 Pro+ a 429 euro, Galaxy A23 a 249 euro, Redmi 10C a 159 euro o anche Oppo Reno8 Lite a 349 euro.

Tutti questi sconti, come vi abbiamo anticipato, sono disponibili anche sul sito ufficiale di Expert, non solo in negozio.