Eurospin rilancia la sfida alle più importanti realtà del nostro territorio con il lancio di una campagna promozionale decisamente unica nel proprio genere, la perfetta soluzione che può davvero aiutare a spendere pochissimo su ogni singolo acquisto effettuato.

Il volantino rappresenta sicuramente una delle migliori occasioni per spendere poco o niente, a patto che comunque si sia disposti a recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti, i prezzi sono comprensivi della garanzia di 24 mesi, perfetta per coprire i difetti di fabbrica che si riscontreranno in fase d’opera.

Eurospin: che occasioni solo oggi

Fino al 23 ottobre 2022 da Eurospin vi aspettano tantissime occasioni da non perdere di vista, i prodotti per l casa disponibili all’acquisto a prezzi scontati sono davvero innumerevoli, comprendono ad esempio un termoventilatore portatile disponibile a soli 14,99 euro, un termoconvettore a soli 39 euro, un aspiracenere professionale a 42,99 euro, oppure un aspirabriciole di Ariete a 22,99 euro.

Non mancano, inoltre, la piastra elettrica sandwiches e cookies sempre della stessa Ariete, il cui prezzo è di 42,99 euro, per finire con lo sbattitore elettrico, in vendita a 22,99 euro. Se interessati, invece, ad un prodotto di elettronica generale, consigliamo comunque di acquistare il televisore da 32 pollici di Telefunken, il cui prezzo è attualmente di soli 189 euro. Quest’ultimo può essere acquistato direttamente sul sito ufficiale di Eurospin, in contrasto con quanto solitamente raccontato, come anche la asciugatrice Hoover in vendita a 449 euro.