Un volantino sicuramente da pazzi attende gli utenti da Euronics proprio in questi giorni, tutti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere ad una selva di sconti molto speciali, con prezzi mai visti prima d’ora, ed un risparmio che va ben oltre quanto la concorrenza sia in grado di offrire nel medesimo periodo.

Spendere poco con Euronics è divenuto molto più semplice di quanto avremmo mai sperato di vedere, proprio data la piena disponibilità delle offerte sul territorio nazionale, e la possibilità di godere di un risparmio assolutamente di livello, senza porre limitazioni particolari in termini di regionalità. Per una volta gli acquisti possono tranquillamente essere effettuati praticamente ovunque.

Euronics: le offerte e tantissimi sconti attivi solo oggi

Da euronics è tempo di sconto IVA, in alcuni punti vendita gli utenti possono godere di una fortissima riduzione nel prezzo finale di vendita, applicando sostanzialmente uno sconto fisso stabilito sull’acquisto di un qualsiasi prodotto tra quelli effettivamente selezionati.

L’idea è allineata con quanto avevamo già visto, ad esempio da Trony, ovvero il cliente non deve fare nulla di particolare, se non recarsi personalmente in negozio, aggiungere al carrello tutto ciò che desidera, tra cui ad esempio smartphone, notebook, tablet o elettrodomestici, e poi recarsi in cassa.

Gli addetti provvederanno ad applicare uno sconto fisso del 18,03% sul prezzo finale di listino, con applicazione immediata ed istantanea sul medesimo scontrino. Non verranno emessi buoni sconto.