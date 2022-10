Esselunga riesce ancora una volta a superare le offerte di Unieuro, e degli altri rivenditori di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale sicuramente interessante, arricchita da prezzi bassissimi dal risparmio quasi assicurato.

Il volantino è pronto per fare la differenza in Italia, tutti i prodotti possono essere acquistati nei negozi fisici sul territorio, senza differenze o vincoli particolari legate alla disponibilità territoriale, ciò sta a significare che gli ordini sono effettuabili a prescindere dalla regione di appartenenza, ma non sul sito ufficiale.

Esselunga: le offerte sono assurde per tutti gli utenti

Le campagne promozionali votate alla tecnologia sono sostanzialmente due da esselunga, sono attive nel medesimo periodo ed hanno validità fissata fino al 26 ottobre 2022, in tutti i negozi in Italia. La prima tocca solamente i videogiocatori, ovvero coloro che da tempo stavano aspettando il momento giusto per mettere le mani su Fifa 23, purtroppo solamente in versione PS4/PS5, in vendita ad un prezzo scontatissimo.

In alternativa non possiamo che consigliare l’acquisto di Xiaomi Redmi 9C, uno smartphone economico, disponibile all’acquisto proprio a 145 euro, caratterizzato da buone specifiche tecniche generali. In particolare punta fortissimo sulla batteria, il componente da 5000mAH, che garantisce una autonomia superiore alle dirette concorrenti, ed un display superiore ai 6 pollici di diagonale, dalle ottime prestazioni generali.

Questo e molto altro ancora vi attende nel medesimo periodo da Esselunga, se volete approfittare degli sconti non dovete fare altro che recarvi in un qualsiasi negozio in Italia.