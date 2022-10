Grazie alle nuove leggi, più proprietari di auto potranno finalmente dire addio al bollo auto. Questa notizia apre il cuore di tante famiglie italiane che in questi mesi ha ricevuto vere punture dall’inflazione.

Molti infatti hanno dovuto affrontare la difficoltà di dover andare avanti, pagando tasse esorbitanti, spendendo tre volte di più al supermercato che alla pompa di benzina, pur avendo a disposizione sempre lo stesso stipendio. Insomma, la vita di oggi è diventata un incubo.

Per quanto riguarda le auto, molti automobilisti scelgono di non utilizzare veicoli privati ​​e preferiscono i veicoli pubblici come gli autobus, per risparmiare denaro, ridurre l’usura e non possedere l’auto.

Benzina e gasolio tornano a sfiorare i 2 euro al litro, e tra le famiglie è tornato un clima di terrore.

Come non pagare il bollo auto

Tra tutte le tasse, la più odiata è il bollo auto che molti automobilisti scelgono di non pagare. Ma si corre il rischio di ricevere grosse multe direttamente a casa propria. A differenza dell’assicurazione, la tassa di circolazione deve essere pagata a prescindere, in quanto è legata al suo possesso.

Durante questi mesi, il governo ha cercato di aiutare i residenti dando loro l’opportunità di ottenere una ricompensa per l’acquisto di un’auto elettrica. È certamente un aiuto importante, ma non basta.

La notizia che ha fatto piacere a molti italiani è che chi li paga può farlo usufruendo dello sconto del 20%, semplicemente scegliendo di pagare con domiciliazione diretta.

Ma puoi cercare di capire anche se hai diritto a un’esenzione. Se sei coperto dalla legge 104 o chi ha auto d’epoca ha infatti diritto a non pagare questa tassa. Piuttosto, in termini di assicurazione, è chiaro che questa va pagata a prescindere ma si ha la possibilità di usufruire di vari sconti tra cui quelli legati ad esempio alla legge Bersani. Prima di scegliere l’assicurazione giusta per te, puoi anche richiedere online dei preventivi che ti permetteranno di risparmiare molto.