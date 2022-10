Il famoso capitolo creato da Viscera Games nel 2008, Dead Space, sta per tornare alla ribalta, il survival horror molto apprezzato dalla community, ha infatti lasciato un segno profondo nei cuori degli appassionati, ecco perchè c’è chi ha pensato bene di proporre un remake che arriverà sulle attuali piattaforme, PC, Xbox Series X/S e PS5 il 27 gennaio 2023.

L’attesa è ancora lunga indubbiamente, però EA Motive ha pensato bene di pubblicare in questi giorni un gameplay di otto minuti che ci mostra alcuni interessanti spunti su come sarà il gioco una volta completato, permettendoci di apprezzare ancora meglio i cambiamenti tra l’opera originale uscita 14 anni fa e questo remake.

Il gameplay

Nel filmato possiamo osservare il protagonista Isaac intento ad attraversare la USG Ishimura per raggiungere il ponte tecnico della nave e riparare i motori.

La sequenza inizia nell’hangar della Ishimura e mostra sostanziali differenze rispetto al capitolo senior, infatti gli ambienti oltre che più definiti sono anche più profondi ed esplorabili e nello spostamento tra uno e l’altro non ci saranno più caricamenti, la nave sarà infatti un unico blocco esplorabile dunque interconnessa senza intoppi.

Tra l’altro l’ambientazione sarà regolata da un nuovo motore chiamato “Intensity Director“, il quale regolerà a seconda dell’ambiente l’intensità di nemici e l’illuminazione per tenere sempre elevata la tensione in modo dinamico e graduale, in tal modo Dead Space non sarà una serie di script basati su un binario predefinito, bensì un ambiente mutevole e dinamico basato sulla costante imprevedibilità.

Il colpo di scena è che a differenza del capitolo di 14 anni fa, questa volta Isaac parlerà.