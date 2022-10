A fronte del caro bollette uno degli investimenti più prudenti che si può fare per il futuro, in una prospettiva di medio-lungo periodo, è il pannello fotovoltaico. Rendere la propria casa indipendente dal punto di vista energetico, attraverso una serie di impianti come i pannelli fotovoltaici, è conveniente e in molti casi conveniente proprio per la presenza di bonus economici che permettono di pagare meno non solo il pannello fotovoltaico e la sua installazione, ma anche per i sistemi di accumulo.

I pannelli fotovoltaici permettono di pagare una bolletta energetica di circa 500€ annui, che rispetto all’attuale costo dell’energia corrisponde ad un bel risparmio. L’efficacia dei pannelli solari, però, non dipende solo dalla capacità del singolo, ma anche dall’innovazione e dal miglioramento dei sistemi di accumulo che servono ad immagazzinare energia.

Bonus per impianti fotovoltaici

Il bonus sugli accumulatori degli impianti fotovoltaici è stato stabilito dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un bonus sul credito d’imposta per chi, entro l’anno 2022, sostiene i costi per l’installazione di un sistema di accumulo di energia di un impianto da fonti rinnovabili, come gli impianti fotovoltaici.

Il provvedimento è stato firmato da Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate e consente di beneficiare di un contributo, previsto dalla Legge di Bilancio 2022, per risparmiare sull’installazione di un sistema di accumulo per pannelli fotovoltaici. Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 3 milioni di euro per il 2022 e la percentuale del bonus sarà stabilita in base al numero di richieste pervenute.

Come richiedere il bonus

Per ottenere il bonus sugli accumulatori la domanda deve essere presentata entro il 30 marzo 2023. La domanda può essere presentata a partire dal 1 marzo 2023 e solo attraverso la modalità di compilazione e invio online. Per inviare la richiesta, infatti, dovrai utilizzare il servizio web dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata al contribuente.

Il bonus sarà erogato a seguito di un esame della domanda inviata, ma già dal quinto giorno dalla presentazione sarà disponibile la risposta sull’effettiva idoneità al bonus. Verrà infatti rilasciata una ricevuta che attesterà l’accoglimento della domanda, nonché le modalità di fruizione, con la dicitura “idoneo” o i motivi di esclusione.

Per poter inviare e beneficiare del bonus per accumulatori per impianti fotovoltaici è necessario possedere alcuni requisiti. Per esempio. un sistema di accumulo deve essere stato installato nell’anno 2022, anche su un impianto fotovoltaico pre-esistente.