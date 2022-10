Ci sono buone notizie, soprattutto per tutti coloro che utilizzano il servizio Telepass con frequenza e regolarità.

Tra le spese tipiche di un automobilista c’è sicuramente il Telepass. Non tutti, certo, ma molti ne beneficiano. Quest’ultima è sempre stata come una tassa, a prezzo predeterminato, per il transito individuale così come per gli abbonamenti. Ma ora sembra che la situazione sia finalmente cambiata.

Dalla scorsa primavera, questa nota compagnia assicurativa Unipol, ha fatto il suo ingresso da re nel mercato delle tariffe elettroniche, una mossa che non ha fatto altro che portare benefici al consumatore.

E’ arrivata MooneyGo

Ma sembra che stia per arrivare un nuovo contendente: MooneyGo. Il marchio è gestito dalla banca MoneySpecialized nel campo dei pagamenti elettronici. L’azienda è già nel settore della mobilità, grazie a MyCicero. app che serve per pagare il parcheggio.

Il dispositivo elettronico di riscossione del pedaggio a marchio MooneyGo può essere ordinato in 45.000 punti vendita, tra bar e tabaccai. È anche un archivio affidabile in termini di competitività, soprattutto se si tiene conto del fatto che è nato dalla fusione avvenuta nel 2019, tra SisalPay e Banca 5 di Intesa San Paolo.

A fine luglio, inoltre, anche EnelX e San Paolo hanno stretto un accordo che promette all’utente sìa prezzi competitivi che “flessibili“. Questo è quanto si ricava dalla dichiarazione dell’ad Emilio Petroni. Pertanto, questa flessibilità assicurerà sicuramente che un conducente che intende ordinare i servizi di MooneyGo abbia una gamma di opzioni di fronte a sé e delle scelte adeguate in base alle esigenze specifiche.