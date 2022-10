TIM lancia la sua Wonder Six con tutto senza limiti: distrutta Vodafone

Un gestore molto blasonato di solito riesce a tenere altissima la qualità delle sue offerte, anche se molto spesso capita che qualcuno decida di scappare via. Più utenti in passato hanno preso strade diverse anche quando si trattava di un gestore super famoso come TIM, il quale però in questo momento sta pensando di attirare di nuovo verso di sé gran parte di quel pubblico. Obiettivo è quindi quello di lanciare una campagna dedicata.

Ricordiamo che tutte le promozioni in questione sono state ideate soprattutto per recuperare gran parte del pubblico, il quale in passato ha scelto di scappare via optando per altri provider. A questo punto non mi resta che osservare quali sono i contenuti ma soprattutto i prezzi di vendita che risultano eccezionali. Mai prima d’ora infatti TIM era stata così conveniente per quanto riguarda i costi mensili delle offerte, le quali sono sempre uguali ma appunto molto più convenienti. Le proposte sono due, molto simili tra loro ma che possono essere proposte in base al trascorso degli utenti.

TIM: ecco la nuova offerta Wonder SIX con tutto incluso nel prezzo

State cercando una nuova offerta ma non sapete quale provider interpellare per sottoscriverla? Ci sono più opportunità sul mercato ma a quanto pare TIM avrebbe deciso di salire in cattedra con una delle sue migliori proposte degli ultimi due anni.

Stiamo parlando dell’ultima Wonder SIX, produzione che con 9,99 € al mese, con il primo mese gratuito, include il meglio. Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fisiche mobili ma soprattutto 100 giga di traffico dati per navigare sul web.