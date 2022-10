L’operatore Tim Italia ha recentemente deciso di prorogare la propria offerta denominata Young Full, disponibile per tutti gli utenti che ancora non hanno compiuto 25 anni.

L’offerta è attivabile dagli utenti che richiedono la portabilità del proprio numero da iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’offerta.

Tim proroga l’offerta Young Full

L’offerta Young Full comprende minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete mobile e rete fissa nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga al mese di traffico internet mobile in 2G, 4G e 5G. La promozione include anche senza costi aggiuntivi l’accesso a TIMMUSIC che permette di ascoltare musica in streaming senza limiti su 50 milioni di brani senza pubblicità e anche offline.

Il prezzo di attivazione è di soli 5 euro, da sommare al costo della nuova SIM ricaricabile di 10 euro. Al superamento dei Giga disponibili e in assenza di altre opzioni dati, con quest’offerta il cliente TIM continuerà a navigare con il meccanismo Giga di Scorta, che prevede un costo di 1,90 euro ogni 200 MB fino ad un massimo di 1 Giga per un importo complessivo di 9,50 euro.

Come anticipato precedentemente, l’offerta TIM Young Full è riservata ai clienti fino a 25 anni di età ed è abilitata alla navigazione 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in download. Il servizio di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora è incluso senza costi aggiuntivi. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.