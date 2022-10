Prodotti ritirati: boom di casi di Listeria, ecco i nuovi alimenti coinvolti

La Listeria continua ad agire indisturbata spostandosi da un alimento all’altro e coinvolgendo la salute di moltissime persone. L’infezione solitamente si verifica a causa del consumo di prodotti caseari, verdure crude, carni o cibi refrigerati che non hanno bisogno di cottura. Ma può manifestarsi anche per via di un contatto diretto o della macellazione di animali infetti. A rimetterci in questa situazione non sono tanto i soggetti sani, bensì quelli debilitati, immunodepressi e nelle donne in gravidanza. Dunque, a quali prodotti ritirati dovranno rinunciare tali categorie?

Prodotti ritirati: quali sono gli alimenti contaminati?

Il gruppo di lavoro realizzato dal Ministero della Salute al fine di contrastare la diffusione del batterio, è riuscito a venire a capo di una possibile correlazione tra alcuni dei casi clinici e la presenza del ceppo di Listeria ST 155 in wϋrstel a base di carni avicole prodotti dalla ditta Agricola Tre Valli – IT 04 M CE. La presenza è stata confermata anche da campionamenti avvenuti nello stabilimento

L’azienda Agricola Tre Valli ha dato quindi il via a tutte le misure volte a tutelare il consumatore con il ritiro dei lotti risultati positivi (1785417 e 01810919) e, in applicazione del principio di massima precauzionale. Per giunta ha messo in circolo una comunicazione rafforzativa di quanto già detto circa i prodotti direttamente nei punti vendita.

Il ritiro però non si ferma solo ai salumi, bensì anche ad un noto tramezzino che può provocare la malattia listeriosi, potenzialmente con esiti molto gravi o persino fatali. Si tratta delle confezioni di tramezzini al salmone e maionese del marchio Allegri Sapori. Di questo i lotti rimossi sono: