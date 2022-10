PlayStation Store: dopo il Prime Day proseguono i mega sconti sui game

È tempo di grandi sconti sul PlayStation Store. Malgrado da poco ci sia stato l’Amazon Prime Day, le buone notizie non sono finite. Quindi se qualcuno dovesse essersi perso le promo, potrà giovare di quelle attualmente disponibili sulla piattaforma.

PlayStation Store: i giochi attualmente scontati

Resident Evil 7 Biohazard

Biohazard ha messo in piedi un survival horror che manterrà le stesse caratteristiche anche per Resident Evil Village e Resident Evil 9. Con gameplay saldo, una trama piena di colpi di scena e l’ottima iconografia, il successo è assicurato. La versione in promo è quella standard, senza DLC o contenuti aggiuntivi, ma è possibile scaricare l’espansione a costo zero.

God of War 3 Remastered

God of War III è l’epico finale della trilogia di Kratos, nonché sequel di God of War e God of War II. Esso comprende anche il prequel God of War Ascension ed i due giochi per PSP Chains of Olympus e Ghost of Sparta.

Prey Digital Deluxe Edition

Nonostante i buoni propositi, Prey non ha avuto il successo commerciale sperato tanto che non si parla neppur lontanamente di un sequel. La Digital Deluxe Edition comprende oltre al gioco completo anche il DLC Mooncrash e l’aggiornamento Typhon Hunter, ma anche una campagna in Realtà Virtuale per PlayStation VR. Insomma, se vi piacciono le avventure Sci-Fi ad ambientazione spaziale, questo gioco fa sicuramente al caso tuo.

Tra gli altri videogame ultimamente in saldo ci sono: