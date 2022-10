La più recente campagna promozionale di MediaWorld vuole assolutamente ritagliarsi uno spazio nel cuore degli utenti che al giorno d’oggi si ritrovano alla ricerca della migliore occasione per spendere poco o niente sull’acquisto di un prodotto di alto livello, o comunque di uno smartphone.

Il risparmio è importante su tantissimi prodotti inclusi nel catalogo aziendale, con possibilità di acquisto estese ai punti vendita fisici, oltre che direttamente al sito ufficiale, il quale però potrebbe richiedere il pagamento delle spese di spedizione per la consegna diretta presso il domicilio (senza limiti di spesa), per questo motivo dovrete prestare la massima attenzione in merito.

MediaWorld: grandi offerte con i prezzi più bassi dell’anno

Un volantino MediaWorld assolutamente degno di nota vi attende in questi giorni nei negozi, ed anche sul sito ufficiale dell’azienda, sono disponibili tantissimi prezzi bassi, anche applicati sui top di gamma più in voga del momento.

Il migliore dell’intera selezione è sicuramente il Samsung Galaxy S22+, un must have per questo 2022, finalmente acquistabile al prezzo finale di 899 euro, una cifra di tutto rispetto su cui effettivamente poter fare affidamento per godere di performance senza pari.

Sempre restando nella fascia alta, incrociamo poi il Realme GT2 Pro, il cui prezzo è di 729 euro, come anche una coppia di smartphone non più recentissimi, quali possono essere Oppo Find X5, in vendita a 699 euro, per finire con iPhone 12, disponibile a 779 euro. I prezzi sono disponibili sul sito ufficiale.