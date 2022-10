MD Discount pare e a tutti gli effetti essere inarrestabile, nei giorni di Ottobre ha lanciato un volantino che raccoglie le migliori occasioni del momento, con tantissimi sconti speciali applicati sui migliori prodotti su cui poter fare affidamento verso la fine del 2022.

Il volantino ripercorre alla perfezione quelle che sono le richieste della community italiana, al suo interno si trovano grandissimi prodotti in promozione, e tante occasioni da non lasciarsi sfuggire. I prezzi sono bassi, ed assolutamente comprensivi della garanzia di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica (come al solito del resto).

MD Discount: le nuove offerte e tutti gli sconti

Un volantino mai visto vi attende proprio oggi da MD Discount, la più recente campagna promozionale di uno dei supermercati più diffusi di Italia affonda le proprie radici nel mondo delle asciugatrici, promettendo un risparmio decisamente importante per tutti gli utenti.

In un periodo storico in cui è difficile pensare di far asciugare correttamente la biancheria all’aperto, ecco che può essere utile pensare di acquistare una asciugatrice di casa Beko, ad un prezzo più che abbordabile. I modelli disponibili sono tre: da 10kg, in vendita a 449 euro, da 9kg a 399 euro, oppure anche la variante più piccola ed economica, da 7kg a 369 euro.

Tutti i prodotti sono distribuiti in negozio da MD Discount, tuttavia gli ordini potranno essere presentati anche sul sito ufficiale, con ritiro immediato in negozio, in modo da risparmiare tempo.